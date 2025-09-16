Тешка саобраћајка у Подујеву
Шок у Новом Пазару! ПОГИНУО ВОЗАЧ, ИМА ВИШЕ ПОВРЕЂЕНИХ Камионџија за воланом доживео СРЧАНИ УДАР, па ударио више возила
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у понедељак поподне у улици Скендербег у Подујеву, када је камион ударио у више возила и оградни зид тржног центра.
Према званичним информацијама, живот је изгубио возач камиона, Ницевић Бидо из Новог Пазара, док су још четири особе повређене и превезене у болницу ради указивања медицинске помоћи.
Портпаролка Полиције за регион Приштине, Флора Ахмети, потврдила је за медије да се несрећа догодила око 17:30 сати.
У несрећи је учествовало једно путничко возило и камион у покрету, након чега је дошло до удара у ограду једног објекта и неколико паркираних аутомобила. Возач камиона је изгубио живот на лицу места, док су четири особе задобиле телесне повреде - изјавила је Ахмети.
Екипе хитне помоћи и полиција одмах су реаговале, а тело страдалог возача превезено је на обдукцију.
Очевици несреће наводе да је возач камиона, запослен у новопазарској транспортној компанији, највероватније преминуо од срчаног удара, због чега је изгубио контролу над возилом, јавља Санџак данас.