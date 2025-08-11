СОМБОРСКА ДЕПОНИЈА ГОРИ ОД ПОНОЋИ Пожар гаси 10 ватрогасних возила

Драматична ситуација тренутно је на градској депонији код Сомбора, а где, према писању на друштвеним мрежама, од поноћи гори депонија.

"Од поноћи гори градска депонија код Сомбора. Пожар гасе ватрогасци из Сомбора и Апатина , заједно са локалним ДВД-овима", пише Инстаграм страница "192_rs".

Kако се додаје, на лицу места је више од 10 ватрогасних кола, а објављене су и фотографије са места пожара, на којима се види велика ватрена стихија која се не смирује.