СРБИН И АЗЕРБЕЈЏАНАЦ УХАПШЕНИ ЗБОГ КРИЈУМЧАРЕЊА МИГРАНАТА У СУБОТИЦИ Мигранте превозили до мађарске границе за новац
17.10.2025. 09:08 09:14
Коментари (0)
СУБОТИЦА: Полиција у Суботици ухапсила је Д. П. (42) из Суботице и Н. П. (23) из Азербејџана када им је приликом полицијске контроле у возилу пронађено девет ирегуларних миграната, саопштила је данас ПУ тог града.
Сумња се да су Д. П. и Н. П., уз новчану накнаду, намеравали да превезу мигранте до границе са Мађарском, коју би потом они пешке илегално прешли.
Они су осумњичени да су извршили кривично дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи.
Осумњиченима је по налогу Основног јавног тужилаштва у Суботици одређено задржавање до 48 часова.
Против ирегуларних миграната поднете су прекршајне пријаве из Закона о странцима.