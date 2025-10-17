clear sky
СРБИН И АЗЕРБЕЈЏАНАЦ УХАПШЕНИ ЗБОГ КРИЈУМЧАРЕЊА МИГРАНАТА У СУБОТИЦИ Мигранте превозили до мађарске границе за новац

17.10.2025. 09:08
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Dnevnik

СУБОТИЦА: Полиција у Суботици ухапсила је Д. П. (42) из Суботице и Н. П. (23) из Азербејџана када им је приликом полицијске контроле у возилу пронађено девет ирегуларних миграната, саопштила је данас ПУ тог града.

Сумња се да су Д. П. и Н. П., уз новчану накнаду, намеравали да превезу мигранте до границе са Мађарском, коју би потом они пешке илегално прешли.

Они су осумњичени да су извршили кривично дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи.

Осумњиченима је по налогу Основног јавног тужилаштва у Суботици одређено задржавање до 48 часова.

Против ирегуларних миграната поднете су прекршајне пријаве из Закона о странцима.

суботица мигранти кријумчарење људи кријумчарење миграната
