СТАВИО ЈОЈ НОЖ ПОД ГРЛО Младић напао и опљачкао девојку у Земуну ДАНАС УХАПШЕН
Младић је ухапшен у Земуну због сумње да је опљачкао једну девојку на аутобуском стајалишту код тржног центра.
Полиција у Земуну ухапсила је младића С. Ј. (26) због сумње да је у недељу 24. августа опљачкао девојку Ђ. Ц. (27) која је седела на аутобуској станици код тржног центра "Форум парк". Покушао је од да украде ранац, а онда јој је наводно прислонио нож на грло.
"Окривљеном се на терет ставља да је дана 24.08.2025. године, на аутобуском стајалишту код ТЦ 'Форум парк', у ГО Земун – насеље Батајница, пришао оштећеној Ђ. Ц. (27) која је седела на клупи и покушао да јој одузме ранац који је оштећена успела да ухвати рукама и спречи окривљеног да га украде, након чега је окривљени у намери да украдену ствар и задржи, извадио нож из џепа панталона, уперио га ка грлу оштећене и рекао јој да му да ранац, због чега је оштећена дала ранац, а окривљени је побегао са места извршења кривичног дела. Непосредно након догађаја, полицијски службеници су пронашли окривљеног и код њега нож који је употребљен за извршење кривичног дела, као и ранац оштећене.
Дана 26.08.2025. године окривљени је у тужилаштву саслушан на све околности извршење кривичног дела, када је изјавио да делимично признаје извршење кривичног дела, да је тачно да је одузео ранац од оштећене, али да није уперио нож ка њој. Треће основно јавно тужилаштво у Београду је поднело предлог Трећег основном суду у Београду да према окривљеном одреди притвор у трајању до 30 дана, имајући у виду постојање околности које указују да ће боравком на слободи поновити извршење кривичног дела", наводи се у саопштењу Трећег основног јавног тужилаштва у Београду.
(Mondo.rs)