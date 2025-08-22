broken clouds
21°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТРАШНЕ СЦЕНЕ ИЗ УЖИЦА Мушкарац окрвављен на асфалту, док га крвнички туку и газе колима?! ГРАЂАНИ ВРИШТЕ И ПИТАЈУ ГДЕ ЈЕ ПОЛИЦИЈА (ВИДЕО)

22.08.2025. 18:59 19:01
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
najnovija opsta

Језив снимак појавио се данас на друштвеној мрежи X, забележен у месту Глуваћи код Ужица, на којем се види крвав мушкарац који беспомоћно лежи на асфалту док га један нападач удара, а други аутомобилом покушава да га прегази.

На снимку се види како мушкарац лежи, а чини се да га један од нападача "намешта" како би га прегазио аутомобил, што се и дешава. Људи који гледаји снимак вриште и запомажу.

Сцена, која подсећа на мафијашке обрачуне, изазвала је неверицу и страх међу грађанима. Засад нема информацијама о стању жртве. 

Снимак можете погледати ОВДЕ. Упозоравамо да је видео веома узнемирујући. 

(Telegraf.rs)

 

насиље туча гажење крв ужице
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај