СТРАШНЕ СЦЕНЕ ИЗ УЖИЦА Мушкарац окрвављен на асфалту, док га крвнички туку и газе колима?! ГРАЂАНИ ВРИШТЕ И ПИТАЈУ ГДЕ ЈЕ ПОЛИЦИЈА (ВИДЕО)
22.08.2025. 18:59 19:01
Језив снимак појавио се данас на друштвеној мрежи X, забележен у месту Глуваћи код Ужица, на којем се види крвав мушкарац који беспомоћно лежи на асфалту док га један нападач удара, а други аутомобилом покушава да га прегази.
На снимку се види како мушкарац лежи, а чини се да га један од нападача "намешта" како би га прегазио аутомобил, што се и дешава. Људи који гледаји снимак вриште и запомажу.
Сцена, која подсећа на мафијашке обрачуне, изазвала је неверицу и страх међу грађанима. Засад нема информацијама о стању жртве.
Снимак можете погледати ОВДЕ. Упозоравамо да је видео веома узнемирујући.
(Telegraf.rs)