СУБОТИЧАНИН УХАПШЕН ЗБОГ КРИЈУМЧАРЕЊА МИГРАНАТА Возио их до Мађарске, куповао храну и алат за сечење жице
СУБОТИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици ухапсили су М. Ђ. (39) из Суботице због сумње да је превозио ирегуларне мигранте.
Он је осумњичен за извршење кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи, саопштено је из Полицијске управе у Суботици.
Сумња се да је он од јануара, уз новчану накнаду, довозио ирегуларне мигранте у шуму у пограничном појасу са Мађарском, а потом им куповао намирнице, опрему неопходну за боравак у природи, клешта за сечење жице, као и уређаје за ноћно осматрање.
Полиција је од осумњиченог одузела путничко возило и мобилни телефон, за које се сумња да је користио приликом кријумчарења.
М. Ђ. је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Суботици.