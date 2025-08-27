broken clouds
31°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУБОТИЧАНИН УХАПШЕН ЗБОГ КРИЈУМЧАРЕЊА МИГРАНАТА Возио их до Мађарске, куповао храну и алат за сечење жице

27.08.2025. 14:54 14:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

СУБОТИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици ухапсили су М. Ђ. (39) из Суботице због сумње да је превозио ирегуларне мигранте.

Он је осумњичен за извршење кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи, саопштено је из Полицијске управе у Суботици.

Сумња се да је он од јануара, уз новчану накнаду, довозио ирегуларне мигранте у шуму у пограничном појасу са Мађарском, а потом им куповао намирнице, опрему неопходну за боравак у природи, клешта за сечење жице, као и уређаје за ноћно осматрање.

Полиција је од осумњиченог одузела путничко возило и мобилни телефон, за које се сумња да је користио приликом кријумчарења.

М. Ђ. је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Суботици.

Суботица мигранти Мађарска хапшење
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај