У судару с аутомобилом МОТОЦИКЛИСТА ТЕШКО ПОВРЕЂЕН Стравична саобраћајка на обилазници око Чачка! КРВ НА СВЕ СТРАНЕ, возач задобио озбиљне ПОВРЕДЕ ГЛАВЕ

15.08.2025. 23:42 23:47
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
рина
Фото: RINA

ЧАЧАК: На обилазници око Чачка током вечерњих сати се догодила тешка саобраћајна незгода у којој је озбиљно повређен мотоциклиста.

Према првим информацијама са лица места, возач је задобио повреде главе, а крв је била видљива и по коловозу. До незгоде је дошло приликом судара са аутомобилом.

Мотоциклиста је био свестан у тренутку доласка хитне помоћи, али због тежине повреда одмах је превезен у Општу болницу у Чачку на даље збрињавање, каже за РИНУ један од очевидаца.

Полиција је обавила увиђај, а саобраћај на овој деоници обилазнице био је привремено успорен.

Током вечери је на старом путу Чачак-Краљево у селу Заблаће дошло је до саобраћајне незгоде у којој је једна особа повређена и превезена на Ургентно одељење ОБ Чачак.
 

Пише:
Дневник
Вести Хроника
