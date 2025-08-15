У судару с аутомобилом МОТОЦИКЛИСТА ТЕШКО ПОВРЕЂЕН Стравична саобраћајка на обилазници око Чачка! КРВ НА СВЕ СТРАНЕ, возач задобио озбиљне ПОВРЕДЕ ГЛАВЕ
ЧАЧАК: На обилазници око Чачка током вечерњих сати се догодила тешка саобраћајна незгода у којој је озбиљно повређен мотоциклиста.
Према првим информацијама са лица места, возач је задобио повреде главе, а крв је била видљива и по коловозу. До незгоде је дошло приликом судара са аутомобилом.
Мотоциклиста је био свестан у тренутку доласка хитне помоћи, али због тежине повреда одмах је превезен у Општу болницу у Чачку на даље збрињавање, каже за РИНУ један од очевидаца.
Полиција је обавила увиђај, а саобраћај на овој деоници обилазнице био је привремено успорен.
Током вечери је на старом путу Чачак-Краљево у селу Заблаће дошло је до саобраћајне незгоде у којој је једна особа повређена и превезена на Ургентно одељење ОБ Чачак.