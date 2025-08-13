ТЕЖАК УДЕС НА ЗРЕЊАНИНСКОМ ПУТУ! Судар аутомобила и комбија МУП-а, има повређених
13.08.2025. 21:51 21:54
Вечерас око 20 часова на Зрењанинском путу, дошло је до тешке саобраћајке када су се сударила два возила, међу којима је и возило Министарства унутрашњих послова Србије.
До судара је дошло између аутомобила и комби возила МУП-а у којем су се налазили полицијски службеници
Има повређених
Особу која се налазила у аутомобилу морали су да извлаче ватрогасци-спасиоци.
Припадници ВСЈ Звездара и Борча, 8 ватрогасаца-спасилаца са 2 возила, извукли су повређено лице из путничког возила и предали га екипи Хитне помоћи на даље збрињавање.
На лице места упућена је још једна екипа Хитне помоћи, јер се два полицијска службеника жале на болове.
Саобраћај функционише у једној саобраћајној траци.