ТЕЖАК УДЕС НА ЗРЕЊАНИНСКОМ ПУТУ! Судар аутомобила и комбија МУП-а, има повређених

13.08.2025. 21:51 21:54
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Блиц
Фото: pixabay.com

Вечерас око 20 часова на Зрењанинском путу, дошло је до тешке саобраћајке када су се сударила два возила, међу којима је и возило Министарства унутрашњих послова Србије.

До судара је дошло између аутомобила и комби возила МУП-а у којем су се налазили полицијски службеници

Има повређених

Особу која се налазила у аутомобилу морали су да извлаче ватрогасци-спасиоци.

Припадници ВСЈ Звездара и Борча, 8 ватрогасаца-спасилаца са 2 возила, извукли су повређено лице из путничког возила и предали га екипи Хитне помоћи на даље збрињавање.

На лице места упућена је још једна екипа Хитне помоћи, јер се два полицијска службеника жале на болове.

Саобраћај функционише у једној саобраћајној траци.

несрећа саобраћајна несреће повређени
Извор:
Телеграф.рс/Блиц
Пише:
Дневник
Вести Хроника
