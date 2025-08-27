broken clouds
ТРЕШТЕН ПИЈАН ВОЗИО У НОВОМ САДУ За воланом са више од два промила алкохола

27.08.2025. 14:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

У протекла 24 сата, на подручју Јужнобачког округа, односно Града Новог Сада, догодило се девет саобраћајних незгода, у којима су две особе задобиле тешке, а три лаке телесне повреде, саопштила је Поолицијска управа из Новог Сада.

Полицијска управа у Новом Саду је, 26. августа, на подручју Јужнобачког округа, открила и санкционисала укупно 273 прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

На овом подручју, из саобраћаја је искључен 21 возач и шест возила, а задржан је један возач, због насилничке вожње, јер је, у Новом Саду, возио аутомобил са више од два промила алкохола у организму.

Он ће, уз прекршајну пријаву, бити приведен надлежном прекршајном судији, наводи се у саопштењу Полицијске упрве из Новог Сада.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
