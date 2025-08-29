broken clouds
ЧИСТИО ФАРМУ СВИЊА, УБИЛА ГА СТРУЈА Младић погинуо док је користио шмрк за воду и ЗАКАЧИО ИНСТАЛАЦИЈЕ

29.08.2025. 22:24
Дневник
Telegraf.rs
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

У Глоговцу код Богатића је поподне трагично изгубио живот младић Ј. С. (19), преноси Мачва press.

Њега је убила струја док је чистио фарму свиња, а како је дошло до трагедије биће утврђено истрагом.

– Користио је црево са шмрком и претпоставља се да је до трагедије дошло када је некако закачио електричне инсталације. Пао је на месту мртав и када је стигла екипа хитне службе Дома здравља из Богатића лекар је могао само да констатује смрт – навео је извор.

По налогу тужилаштва тело несрећног младића је послато на обдукцију.

(Telegraf.rs)

 

струја младић погибија
Telegraf.rs
Дневник
Вести Хроника
