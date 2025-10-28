УДАРАЦ ЈАК КАО УДАР ОД 47 ВОЗИЛА! Потпуковник Стевић открива шта се догодило у тренутку стравичне несреће на Новом Београду: „Дете су колеге пронашле у гепеку“
Млади од 16 до 21 године често учествују у опасним несрећама, са примерима који укључују возаче под дејством алкохола и недовољно одговорног понашања. Казне за возаче ухваћене у алкохолисаном стању укључују новчану казну до 140.000 динара, трајно одузимање дозвола и казне затвора
Потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције изјавио је данас да је за годину дана саобраћајна полиција из саобраћаја искључила више од 50.000 возача под утицајем алкохола, више од 10.000 возача задржано је на трежњењу због више од 1,2 промила алкохола у крви, што је, сматра он, алармантно за друштво.
Потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције је рекао да је у саобраћајним несрећама, од почетка 2025. године погинуло 397 особа.
- Од почетка 2025. године живот је изгубило 397 особа, што је за 20 мање него у истом периоду прошле године, али су овакви екстремни случајеви као овај на Новом Београду све чешћи - истакао је Дејан Стевић поводом саобраћајне несреће која се догодила на Новом Београду у којој су живот изгубиле три особе.
Стевић је рекао да је возач који је изазвао ову несрећу био у стању тешке алкохолисаности с обзиром на то да је већ 1,21 промил тешка алкохолисаност и подразумева обавезно полицијско задржавање до отрежњења.
Према његовим речима, тај човек је пио цео дан, па сео за волан што значи да је свесно одлучио да вози у таквом стању и да се такав врати кући.
- Имао је и сувозача, који је тешко повређен. Користио је и наркотике. Уместо да укочи када је видео црвено светло, он је додао гас и возио 130 километара на сат. Аутомобил тежак тону и по, при тој брзини, при удару ствара силу притиска од 27 тона као да на вас удари 47 путничких возила. Још у бочни део аутомобила. Нажалост, дете су наше колеге пронашле у гепеку - изјавио је потпуковник.
Дејан Стевић је додао да је међу страдалима и његов колега, дугогодишњи припадник саобраћајне полиције који је 21 годину бранио безбедност саобраћаја у Београду.
- Ужасна трагедија. Сви ми размишљамо о томе како је ово могло да се спречи. Он са толиким процентом алкохолом у крви, није смео да буде ни сувозач. Као Управа саобраћајне полиције, процесуирали смо више од милион прекршаја различитих врста. Ако знамо да у Србији има око 3,3 милиона регистрованих возила, то значи да је сваки други возач барем једном прекршио прописе - истакао је Стевић.
"Млади најчешће гину"
Потпуковник Дејан Стевић је указао на забрињавајући податак а то је да млади најчешће гину у саобраћајним незгодама.
Као пример је навео саобраћајну незгоду код Сајма, која је такође привукла огромну медијску пажњу, у којој су учествовала два возила по пет путника узраста од 16 до 21 године.
- Возач са пробном возачком дозволом возио је у 4 ујутру са пријатељима, са 1,51 промил алкохола у крви. Такво понашање је забрањено, а он од 23 сата до 6 ујутру не сме да вози. Био је у стању тешке алкохолисаности. Имамо црни биланс, десет повређених, од којих је шест у тешком стању, а једна девојчица је накнадно преминула. Како као родитељи можемо себи допустити да не знамо где су наша деца после 23 часа, где су кључеви од кола, где су возила", изјавио је он.
Од почетка године осморо деце изгубило живот
Објашњавајући какве санкције предвиђа закон за возаче ухваћене у алкохолисаном стању, Стевић је рекао да је санкција кумулативна и да обухвата спектар казни, од новчане казна која може износити до 140.000 динара, до одузимања возачке дозволе на девет месеци.
Додао је да уколико возач понови прекршај у року од две године, онда се дозвола одузима трајно.
Како је навео, да би возач поново добио дозволу, мора поново да прође процес полагања и сачека две године.
- Постоје и казнени поени, за овакав прекршај иде 15 поена. Ако је возач претходно имао казну за брзину од два поена, опет губи трајно дозволу. Постоје и казне затвора, од 30 до 60 дана, за рецидивисте који понављају прекршаје. Постоји и мера привременог одузимања возила. У последњих годину дана привремено је одузето 396 возила, док је четири возила одузето трајно - изјавио је он за К1 телевизију.
Најгоре је што је 30 одсто возила одузето возачима млађим од 30 година, а више од 40 одсто одузето је од оних возача од којих је возило већ једном узимано, рекао је Дејан Стевић и додао да су неки прибављали ново возило и поново кршили закон с обзиром на то да је евидентирано да је полиција од једног возача одузела четири возила, наводи Блиц