УХАПШЕН МУШКАРАЦ Извадио нож на човека у аутобусу у Нишу и претио му
27.08.2025. 23:23 23:25
НИШ: Полиција у Нишу ухапсила је Д. С. (29) осумњиченог да је вечерас током вожње у градском аутобусу у Нишу пришао мушкарцу (41), извадио нож и упутио му претње, а потом изашао из аутобуса и побегао.
Како је саопштено из МУП-а, он је ухапшен по налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу због постојања основа сумње да је извршио кривично дело насилничко понашање.
Полицајци су га, ефикасним радом, убрзо пронашли и ухапсили, а код њега су нашли нож и скалпел.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Нишу.