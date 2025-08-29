УХАПШЕН МУШКАРАЦ Каменицама гађао Жандармерију испред просторија СНС у Земуну
29.08.2025. 19:12 19:14
БЕОГРАД: Полицијски службеници су, у сарадњи са БИА и ЈЗО, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапсили Срећка И. (28) из околине Горњег Милановца јер је 5. августа каменицама гађао припаднике Жандармерије током непријављеног јавног скупа испред просторија СНС у Земуну, сазнаје Тањуг.
Он је 5. августа око 22:20 гађао жандарме који су стајали у кордону између просторија СНС и демонстраната који су надирали ка страначким просторијама.
Срећко И. ће бити приведен тужилаштву на саслушање због кривичног дела Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу.
Према сазнањима Тањуга, Срећко И. је и раније пријављиван због насиља у породици и осуђиван због других кривичних дела.