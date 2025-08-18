УХАПШЕН НАСИЛНИ РАЗБОЈНИК Напао радницу у фото-радњи и покушао пљачку у фризерском салону
Београдска полиција ухапсила је И. М. (45) због сумње да је у току јутра извршио разбојништво у фото-радњи у Бранковој улици и покушај разбојништва у фризерском салону у Улици Ђуке Динића.
Припадници Полицијских станица Стари град и Савски венац, у сарадњи са Првим основним јавним тужилаштвом, брзо су ухапсили осумњиченог И. М. (1978) након два напада у центру града.
Како се сумња, он је најпре у фото-радњи у Бранковој улици напао радницу, ударио је у главу, почупао минђуше са ушију и уз претњу маказама одузео 3.000 динара, а затим побегао. Нешто касније, у Улици Ђуке Динића, ушао је у фризерски салон где је, уз претњу оштрим предметом, покушао да од раднице узме новац.
Полиција га је убрзо лоцирала испод Бранковог моста, у једној скривеној просторији, и привела. Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, после чега ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен Првом основном јавном тужилаштву у Београду.