УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА УБИСТВО У ПРИЗРЕНУ Полиција пронашла и нож

11.08.2025. 10:57 11:02
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Мушкарац осумњичен за убиство које се у суботу око 21.20 часова догодило у селу Жур, надомак Призрена, ухапшен је након што је за њим расписана потрага.

Сумња се да је, након вербалне расправе, осумњичени извадио нож и задао смртоносне повреде Х. Ш. који је преминуо у Универзитетски клиничко-хируршком центру у Приштини.

Убрзо након тога, осумњичени је лоциран и приведен, а током претреса пронађен је нож за који се верује да је коришћен у нападу. По одлуци тужиоца, одређено му је задржавање до 48 сати.

"Осумњичени је лоциран и ухапшен. Током претреса пронађен је и нож за који се сумња да је коришћен у случају", навео је портпарол полиције за регион Призрена, Шаћир Битићи.

Битићи је истакао да је истрага у току, док полиција прикупља све релевантне доказе и сведочења. Мотив злочина за сада није званично саопштен.

Подсетимо, тзв. косовска полиција примила дојаву да је у селу Жур дошло до напада ножем и да је жртва са тешким повредама превезена у Регионалну болницу у Призрену. Због озбиљности повреда, хитно је транспортован у Универзитетски клиничко-хируршки центар у Приштини, где је подлегао повредама упркос напорима лекара.

Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
