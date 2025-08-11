УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА УБИСТВО У ПРИЗРЕНУ Полиција пронашла и нож
Мушкарац осумњичен за убиство које се у суботу око 21.20 часова догодило у селу Жур, надомак Призрена, ухапшен је након што је за њим расписана потрага.
Сумња се да је, након вербалне расправе, осумњичени извадио нож и задао смртоносне повреде Х. Ш. који је преминуо у Универзитетски клиничко-хируршком центру у Приштини.
Убрзо након тога, осумњичени је лоциран и приведен, а током претреса пронађен је нож за који се верује да је коришћен у нападу. По одлуци тужиоца, одређено му је задржавање до 48 сати.
"Осумњичени је лоциран и ухапшен. Током претреса пронађен је и нож за који се сумња да је коришћен у случају", навео је портпарол полиције за регион Призрена, Шаћир Битићи.
Битићи је истакао да је истрага у току, док полиција прикупља све релевантне доказе и сведочења. Мотив злочина за сада није званично саопштен.
Подсетимо, тзв. косовска полиција примила дојаву да је у селу Жур дошло до напада ножем и да је жртва са тешким повредама превезена у Регионалну болницу у Призрену. Због озбиљности повреда, хитно је транспортован у Универзитетски клиничко-хируршки центар у Приштини, где је подлегао повредама упркос напорима лекара.