УПУЦАО ШКОЛСКОГ ДРУГА, ЛЕКАРИ МУ СЕ БОРЕ ЗА ЖИВОТ Позвао га да му врати дуг, па га упуцао у стомак и ребра
У KБЦ у Нишу из Kрушевца је довезен Иван Т. (29) су јако тешком стању. Њега је испред куће упуцао Душан П. (29) који је ухапшен дан касније.
Душану П. (29) је по налогу тужилаштва одређено полицијско задржавање до 48 сати због покушаја убиства.
Осумњичени за покушај убиства позвао је на мобилни телефон жртву да дође до његове куће како би му вратио новац који му је наводно дужан, а потом је испалио два хица из ватреног оружја. Несрећни младић је рањен у стомак и ребра.
Према последњим информацијама из KБЦ у Нишу, рањени је оперисан, али је у тешком стању.
- Плућа су му оштећена. Операција је трајала дуже од шест сати - каже Телеграфов извор близак случају.
Kако сазнајемо, Иван и Душан су другари из основне школе.
МУП се огласио
По налогу тужиоца, Д. П. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Kрушевцу.