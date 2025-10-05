overcast clouds
УЖАС У РАКОВИЦИ Мушкарац (38) убоден ножем након свађе око паркинг места

05.10.2025. 08:14 08:32
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Фото: дневник

Мушкарац Р.Ј.(38) ноћас је примљен у Ургентни центар у Београду са убодном раном од ножа, сазнаје Телеграф.

Он наводно тврди, како преноси Телеграф, да је до обрачуна дошло у улици Стевана Опачића у Раковици због паркинг места.

Испричао је, преноси Телеграф, да се са непознатим мушкарцем посвађао због места, да је затим дошло до туче и да је нападач на крају узео нож и убо га у пределу груди.

Како сазнаје Телеграф, мушкарац није животно угрожен и још увек се налази у болници.

За сада нема информација да ли је нападач на човека ухапшен.

раковица нож
Вести Хроника
