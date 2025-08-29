scattered clouds
ВЕЛИКИ ПОЖАР У СЕЛУ ЈАСЕНОВНИК Гори суво растиње у атару, осам ватрогасних возила на терену

29.08.2025. 18:20
Пише:
Дневник
Извор:
танјуг/Дневник
d
Фото: pixabay.com

НИШ: У атару села Јасеновик, код Ниша, данас је избио пожар, а у гашењу велике површине суве траве и ниског растиња учествује 17 припадника ватрогасно-спасилачке службе у Нишу, као и четири припадника добровољног ватрогасног друштва и припадници Јавно комуналног предутежа "Медијана", сазнаје Тањуг.

Пожар који је избио око 13 часова на тешко приступачном терену, пријављен је у 13.40 часова.

На терену се налази седам возила Нишке ватрогасно-спасилачке службе, као и једно возило добровољног ватрогасног друштва, а припадници ЈKП "Медијана" у гашењу пожара помажу са својим цистернама.

За сада нема информација о томе да ли има повређених и штета на објектима.

Извор:
танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
