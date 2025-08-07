overcast clouds
(ВИДЕО) НЕКИМА ЦРКВА НИЈЕ СВЕТИЊА Камера све снимила, полиција одмах реаговала!

07.08.2025. 14:51 15:10
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Захваљујући сигурносним камерама, откривено је како је синоћ у цркви у Тршићу обијена кутија за добровољне прилоге.

Човек је ушао опремљен као професионалац, са све алатом, рукавицама и качкетом. Није слутио да камера у том тренутку снима сваки његов потез.

А онда, захваљујући и брзој реакцији полиције и снимцима са сигурносних камера, лопов је убрзо ухапшен.

Ово, нажалост, није први пут да се овакви инциденти дешавају у цркви у Тршићу. У претходном периоду забележено је више покушаја крађе, што је изазвало забринутост мештана и верника.

Управо због тога, једна угледна лозничка породица, позната по свом дугогодишњем раду у привреди и друштвено одговорном деловању, донирала је цркви комплетан систем видео надзора

Ово је порука и за све који се одлуче на исто, а мисле да ће проћи некажњено.

  

Вести Хроника
