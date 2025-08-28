(ВИДЕО) ВОЗАЧ НАКОН НЕСРЕЋЕ ОД ШОКА БИО ДЕЗОРЈЕНТИСАН Скренуо да избегне жену која је прелазила пут ван пешачког, а онда је настао хаоса
У страшној саобраћајној несрећи која се догодила данас око 12 часова у Земуну страдала је девојчица (15) коју је ударио аутобус градског превоза када је нагло скренуо са коловоза на тротоар да би избегао жену која је претрчавала улицу ван пешачког прелаза.
Аутобус се закуцао у оближњу кућу, одмах су се сударила и три аутомобила због тог "маневра" возача аутобуса, а сведоци несреће су за "Блиц" испричали шта се десило.
"Аутобус је био празан. Возач је ишао на почетну станицу. Чуо сам да му је остало још три године до пензије. Био је дезоријентисан. Није био свестан шта се догодило", рекли су сведоци за поменути портал.
У међувремену се огласио и ГСП о несрећи у Земуну. Навели су да је возило било празно у тренутку несреће и да је тек изашло из гараже.
"Данас око 12.20 часова, у Улици Цара Душана код броја 136, догодила се тешка саобраћајна незгода са смртним исходом и неколико лакше повређених особа. У овом удесу учествовало је више путничких возила и аутобус са линије 18 који је изашао из гараже и кренуо на терминус да се укључи у саобраћај. Околности под којима је дошло до ове саобраћајне несреће још увек нису познате и полиција ради на њиховом утврђивању", наводи се у саопштењу.
Аутобус који саобраћа на линији 18 је покушао да избегне жену која је претрчавала улицу ван пешачког прелаза. Возило градског превоза је због тога скренуло са коловоза на тротоар и ударило је девојчицу која је завршила испод возила.
Успут је аутобус ударио неколико паркираних аутомобила и на крају се закуцао у капију стамбене куће. Тело девојчице извукли су ватрогасци, а лекари Хитне помоћи могли су нажалост само да констатују смрт детета.
Повређено је 10-ак особа међу којима је и трудница која је у деветом месецу трудноће. Оштећена су три аутомобила због судара.