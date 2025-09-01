clear sky
Зарио нож човеку у груди, па побегао! НОВИ ДЕТАЉИ ЈЕЗИВЕ ДРАМЕ У БЕОГРАДУ Лекари се рањеном мушкарцу БОРЕ ЗА ЖИВОТ Брат све гледао!

01.09.2025. 22:58 23:00
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Фото: Shutterstock

Вечерас је у Београду избоден мушкарац Љ.Ј. (71) који је радио на пијаци на Звездари, сазнаје "Телеграф".

Он је, према незваничним информацијама, убоден у стомак, груди и врат.

У тешком стању колима Хитне помоћи је превезен у Ургентни центар у Београду. 
 

До напада је дошло док је мушкарац стајао за тезгом са својим братом, када му је нападач пришао и задао више убода. Мотив напада за сада није познат.
 

Прве информације кажу да нападнути мушкарац познаје нападача са пијаце где има тезгу дуги низ година.

Напад се догодио у Улици Браће Срнића на Звездари. Нападач је побегао са ножем у правцу центра града, обавештено је и тужилаштво, пише Телеграф.
 

Вести Хроника
