Стиже хаос и у Србију? НЕВИЂЕНА ОЛУЈА ПОКОСИЛА УМАГ За само два сата 2.000 удара грома!
Обилна количина кише поплавила је у Хрватској улице Умага и забележена је и изузетно јака олујна активност: за само два сата са скоро 2.000 удара грома!
Поједини делови Јадрана су и даље на удару изражених пљускова са грмљавином и издата су упозорења, „жути“ и „наранџасти“ метеоаларм због падавина и грмљавине. Истовремено, у Србији је данас сунчано и топло уз слаб и умерен јужни и југоисточни ветар. Највиша температура ће данас бити од 30 до 34 степени, али метеоролози најављују од сутра обрт и нестабилности у атмосфери изнад Србије.
Након нестабилног периода, Србију од петка очекује стабилизација времена без падавина
Где данас прво стиже промена времена
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) је најавио да се у уторак увече очекује „постепено наоблачење са запада, које ће током ноћи на северу понегде условити кишу и плјускове с грмлјавином, а ветар ће бити у скретању на умерен и јак западни и северозападни“.
За целу Србију на снази је „жуто“ упозорење због високих температура, док се у Бачкој очекује и грмљавина.
Због локалне појаве грмљавине са или без падавина могућ је:
ризик од удара грома, опасност за живот људи и животиња
проблеми у раду свих уређаја који користе електричну енергију, ризик од иницирања појаве ватре
проблеми у телекомуникацијама
могући проблеми у транспорту електричне енергије због удара грома
могућа је локална појава интезивних пљускова, бујица и јаких удара ветра са штетама на покретној и непокретној имовини
Већа количина падавина, град и краткотрајно јак олујни ветар
Према временској прогнози РХМЗ, сутра пре подне ће бити претежно сунчано уз малу или умерену облачност.
- У другом делу дана биће променлјиво облачно, средином дана у југозападним, а затим и у осталим пределима нестабилно са локалним плјусковима и грмлјавином уз слаб и умерен западни и северозападни ветар. У зони премештања хладног фронта преко нашег подручја, локално се очекује већа количина падавина за кратко време, град и краткотрајно јак и олујни ветар - најавио је РХМЗ.
Минимална температура ће бити од 12 до 19 степени, а највиша дневна од 24 до 29 степени, на југоистоку и истоку мало топлије од 30 до 32 степени.
Због грмљавине и кише, али и високих температура, укључен је први степен упозорења за:
Бачку (грмљавина)
Банат (киша и грмљавина)
Срем (грмљавина)
Београд (грмљавина)
западна Србија (киша, грмљавина)
Шумадија (киша, грмљавина)
Поморавље (киша, грмљавина)
источна Србија (киша, висока температура)
југоисточна Србија (киша, висока температура)
југозападна Србија (киша, грмљавина)
Други степен упозорења је на снази због грмљавине у:
источној Србији
југоисточној Србији
Јака киша и велика количина падавина за кратко време
У четвртак ће бити променљиво облачно, ујутру на југоистоку и истоку местимично са кишом и краткотрајним пљусковима, а током дана и у брдско-планинским пределима и то посебно југозападне и западне Србије. Ветар слаб променљив. Најнижа температура од 14 до 19 степени, а највиша од 25 до 29, у Неготинској Крајини око 32 степена.
На снази је „жути“ метеоаларм за локалну појаву грмљавине са или без падавине и пљусак кише или јаку кишу са количином падавина већом 10 л/м² у периоду до три сата.
Могуће су:
потешкоће у урбаним срединама (посебно проблеми са кишном канализацијом и кишним колекторима)
проблеми у саобраћају и транспорту, одлагање већ планираних пољопривредних активности
могућа је штета на покретној и непокретној имовини и повређивање људи и животиња
У петак стабилно и без падавина
У петак ће бити претежно сунчано уз малу или умерену облачност. Ветар слаб и умерен, источни и југоисточни, увече на северу у скретању на северозападни. Најнижа температура од 12 до 19 степени, а највиша од 28 до 32 степени.
Одакле стижу наоблачења и падавине у Србију
Метеоролог Иван Ристић каже да његови модели за данас најављују „нешто веома слабо на северу земље, а обилне падавине и промена времена која сутра стиже до нас није из правца Хрватске“.
- Модели не дају фронт са запада, већ се о ради о развоју конвективне облачности на западу и на истоку и југоистоку Србије. Облачност ће са запада и југозапада да крене према Београду, Мачви и централној Србији, док ће друга стајати доле, на југу. Из правца Хрватске нам овога пута не долази ништа. Ниједан од мојих модела не показује долазак фронта из тог правца – каже Ристић.
Према његовим речима, данас не треба очекивати ништа јаче осим мало грмљавине на северу, док се сутра очекује озбљнији развој облачности.
- Од сутра поподне и увече, а затим у делу земље и у четвртак треба очекивати развој облачности са више падавина, а од петка почиње стабилизација времена без падавина – каже Ристић за „Блиц“.