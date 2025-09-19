Међу 10 најбољих изума на свету! НОВОСАДСКИ ИНОВАТОР ОБАРА РЕКОРДЕ! Вељко Милковић и његов двостепени механички осцилатор освојили Канаду
На великом међународном конкурсу за иновације у Канади, изум Вељка Милковића, двостепени механички осцилатор, проглашен је за један од 10 најбољих проналазака на свету.
Овогодишње такмичење је 10. јубиларно издање и окупило је рекордан број учесника; у конкуренцији за награде нашло се 802 проналаска из 62 земље и региона света. Међу овогодишњим добитницима највиших признања је и чувени новосадски истраживач и иноватор, чији револуционарни изум „двостепени механички осцилатор“ је проглашен за један од 10 најбољих проналазака у свету.
У конкуренцији више стотина идеја које теже да обликују светлу будућност за све нас, Милковићев двостепени осцилатор, као механичко појачало чисте енергије, се издвојио као технологија која може да реши проблеме енергетске кризе и климатских изазова. Овај једноставан механизам, први пут патентиран 1999. године, комбинује погонско клатно са полугом, чија међусобна интеракција остварује нове механичке ефекте и мултипликује уложену енергију подесну за вршење корисног рада (механички чекић, преса, пумпа, електрогенератор…).
Како се наводи у образложењу жирија, Вељку Милковићу је припала златна медаља за изум механичког осцилатора и специјална награда, коју му је доделила организација World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA), као признање за изузетну креативност и изврсност у иновацијама.
– Ово је признање не само за мене, већ и за све оне који су подржали овај изум претходних година – наводи у изјави Вељко Милковић, аутор 120 проналазака и 30-ак одобрених патената. То је велики успех и за све професоре, научнике, истраживаче, све добронамерне људе, а њих је јако велики број, који су „хладне главе“ хтели да размотре овај научни феномен и потом били храбри да дају позитивно мишљење верујући у одрживу будућност засновану на чистим технологијама као што је двостепени осцилатор – наглашава наш проналазач, који ове године обележава првих 70 година стваралачког рада, које су изнедриле бројне изуме који су нашли примену од Америке до Азије.
Ова награда представља још једно значајно признање у богатој каријери Вељка Милковића, једног од наших најуспешнијих и најпознатијих суграђана за чија дела се чуло широм света, познатог по револуционарним решењима из области механике, енергетике и екологије, од којих су нека у вишедеценијској примени. Његов двостепени механички осцилатор, као и концепт самогрејне еколошке куће, изазвали су велико интересовање стручне јавности, научних институција и технолошких центара са свих континената.
Овим новим признањима Вељко Милковић наставља низ успеха, који су започети претходне године када му је Теслина научна фондација из САД доделила Теслину златну медаљу и награду „Tesla Spirit Award“ за остварење Теслине визије о употреби гравитације за покретање машина, а ове године добио је и престижно међународно признање „Global Recognition Award“ за своја изузетна достигнућа и пионирски допринос у области одрживе архитектуре и грађевинарства.
Вељко Милковић и у осмој деценији наставља да ради на новим пројектима, а сва ова признања потврђују да су његова визија и техничка решења препозната и цењена и изван граница Србије.
РИНА