АДРИЈАНА МЕСАРОВИЋ ОДБРУСИЛА МАРИНИКИ ТЕПИЋ: Шта она друго зна осим да лаже и вређа! (ФОТО)

22.09.2025. 21:01 21:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Adrijana Mesarovic
Фото: Screenshot IG mesarovicadrijana

Примитивне лажи, јер шта друго зна Мариника Тепић осим да лаже и вређа, поручила је потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић у објави на Инстаграму.

Ево доказа ко служи мафији. Њен Драган и она у друштву своје братије - окорелих криминалаца. И она некоме о клановима, она и њен Драган некоме говоре о криминалу?! На овим фотографијама се види будућност за нашу децу на Мариникин и Ђиласов начин, од нарко дилера и надалеко познатих криминалаца, навела је.

Како је додала, за разлику од њих који су дружбовали и служили мафији док су били на власти, за време власти СНС разбијени су најјачи криминални кланови у региону, њихове вође данас седе иза решетака, а Србија је безбеднија него икада.
То је оно што боли Маринику Тепић и њене налогодавце, поручује Месаровић.

Према њеним речима, овакве срамне изјаве нису борба за истину, већ борба против Србије. 
А грађани добро знају да између оних који руше државу лажима и оних који је јачају делима – увек бирају Александра Вучића и Србију која побеђује, закључила је Месаровић.


 

адријана месаровић мариника тепић снс
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
