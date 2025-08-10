АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НАЈАВИО Одржаћемо један од највећих скупова икада у Новом Саду. Нови Сад је то заслужио!
Председник Србије Александар Вучић гост је "Националног дневника" на ТВ Пинк, а говори о најактуелнијим темама у Србији.
На самом почетку, председник се осврнуо на сет економских мера које очекују грађани Србије.
"Мука човека мора бити најважније чиме ћемо се бавити. Они који нису богати, који нису бесни, то је наша главна преокупација. Дао сам све од себе заједно са сарадницима из Владе да дођемо до решења која ћемо представити за неколико дана.
"Радићемо на томе да људима олакшамо да преживе јесен, желим да људи колика је наша брига и шта можемо да урадимо. Узели смо моделе и Мађарске и Македоније, да видимо како да спустимо цене. Ми договоримо да се спусте цене за 50 производа, они подигну маржу других и надоместе профит. Немамо ништа против да зарађују добро, они уредно плаћају порез, али имам перотив да буду пребогати, а да наш народ мора да плаћа цену. Код нас цена хране и пића је на нивоу 95 посто просечних цена ЕУ, то не сме да се догоди."
"Ограничићемо маржу, нећемо дати да извлаче оно што им се свиђа и не свиђа, али цене ће морати да падну за 15-20 одсто. Житарице, хлеб, уље, брашно. И верујте ми успећемо. Навешћу пример, један јогурт је 82,85 динара, дакле фактурна цена је 95,98. Произвођачу остаје око 6 динара, а трговцу остаје 70-75 динара. Нема баш много смила, а они зараде и више."
"Осим овога, доносимо мере о ограничавању маржи, категорија производа, безалкохолних пића, прераде воћа и поврћа, свеже и прерађено месо, риба. На све идемо. Ограничићемо маржу у трговини на мало, на 20-22%. Морамо да мењамо и закон до октобра 2025. "
Каже да зна да стижу притисци неких амбасада из којих долазе велики ланци.
"Нажалост, уништили смо један део српских ланаца, немам ништа против странаца, него против бахатости. Исто важи и за банке. Гледаћемо да нађемо нека решења и да разговарамо са банкама. Ако нећете изаћи држави у сусрет, што би онда радили и са државним органима."
"Ми данас бацамо 1.000 тона хране. Имамо људе који теже живе, имају ниже пензије и који морају себи да обезбеде нормалан живот. Сада морамо да бринемо и о средњем сталежу. Прва мера ће бити цене, трговине, закони, мере. Да људи одмах осете бољитак."
"Имамо једну добру банку, Банку поштанске штедионице, она нема проблем са билансима, није као банке у време блокадерске власти, када су их намерно уништавали и трпали себи паре у џепове."
Вучић се потом осврнуо и на скрнављење српске тробојке у Новом Саду.
"Поново су родољуби префарбали то што су блокадери желели да униште, они ће рећи да то нису димензије тробојке итд. Јасно је њима да је реч о имитацији српске заставе. Зато су дошли да је скрнаве."
"Синоћ су у Петровцу довели 7 аутомобила, батинаша, ветерана и онда су их обични људи отерали из Петровца. А онда би да гоне људе који су бранили своје просторије. Знају колико су слабији у сваком смислу, зато имају опсесију да покажу снагу. Дошли смо дотле да неким људима да боје заставе њихове земље сметају, да нису могли то данас да трпе. Нису могли то да истрпе ни сат времена. Окречили су их и вратили у нешто што је ружно. За њих је та застава попут црвене мараме у кориди. Ништа не мрзе више од те српске тробојке. Сада им је јасно да је страх прошао, да више нигде неће ући без отпора!"
"Тешко је разговарати са неким ко мисли да може да уништава фасаде људима на кући, иде им на кућу, буди им децу. Има ту и добрих људи сигуран сам, нису ту све батинаши који размишљају како ће на туђој грбачи да се дочепају власти. Време одговорности долази и више нигде им неће проћи. Кажу да је напето у петровцу зато што напредњаци чувају своју имовину. Замислите греха да чувате нешто што вама припада. И тако у сваком граду у Србији, а неки батинаши долазе да их туку сваког дана. И они упорно остају на бранику отаџбине."
"Питао сам за Вукашина да ли је наш или није, да ли је само учествовао у акцији као обичан човек. Рекли су нам да је наш човек из странке. Видео сам храброг младића који је све то изнео. Блокадери мрзе све што је женског рода. Један дечко је цео завршио у црвеној фарби и наставио је да фарба и рекао "ја сам православац Србин, наставићу да фарбам". Замислите да узмете фарбу и поливате те блокадере, како би прошли."
"Септембар је тежак месец, идем и у Кину и Америку, одржаћемо и један од највећих скупова икада у Новом Саду. Нови Сад је то заслужио."
"200 трактора су уништили, њих двоје или троје има прекршајну казну, а униптавало је не мање од 500 људи. Београдска полиција намерно није хтела да истражи ко је то радио, а ни тужилаштво није то нарочито хтело да процесуира. Позивам људе увек на мир и дијалог, да разговарамо. Изборе ћемо имати пре уставног рока када надлежне институције о томе донесу одлуку."
"Вукан уме да осећа, интуитиван је, али ћути и ништа не говори. Са 8 година. Једино што када га питате за кога је и за шта је онда зна да каже. И воли ону мајицу "Ја сам Ћаци" и Звездин дрес. Сад мислим да се Милица највише секира. Ушла је у фазу где је емотивнија. Ја се одлично осећам и они су поносни сви на свог оца. Умеју добро да виде ко се за шта залаже. Ја сам данас честитао људима у Новом Саду на борбености и храбрости јер се сваког дана суочавају са блокадерима. Част изузецима код коалиционих партнера, мали број људи је прихватио терет на себи. Ја сам добар део изнео на својим леђима."
Председник је открио и нове информације о стању Дарка Глишића.
"Био сам данас код њега, он је добро, стално се чујемо, сад га виђа и породица. Дивна породица, једва чека да се врати у пун погон. За неки дан моћи ће и да гледа. Још је на интензивној нези."