АУСТРИЈСКА ПОСЛАНИЦА НАЈГЛАСНИЈА КАДА СЕ О СРБИЈИ НЕГАТИВНО ГОВОРИ, А ПРЕЗИМЕ ЈОЈ СЕ ЗАВРШАВА НА "ИЋ" Има антисрпске ставове, залаже се да је у Сребреници почињен геноцид
Без озбиљне улоге у аустријској политици Инес Вукајловић, посланица покрајинског парламента Горње Аустрије из странке Зелени, покушава да се наметне јавности у Србији изношењем неистинитих и злонамерних оцена о стању демократије у нашој земљи.
Без било каквих надлежности за спољну политику, без гласа у аустријском савезном парламенту и без политичког утицаја. Она је снимила видео-поруку у којој Србију назива аутократском државом у којој наводно, полиција и хулигани делују заједно против грађана.
У истом снимку изражава критику аустријском канцелару због његове посете Србији и готово отворено позива да се преиспита улога Аустрије као трећег највећег инвеститора у нашој земљи што би, по њеном тумачењу, „помогло грађанима Србије“. Такав став није само политички неутемељен, већ и директно усмерен против интереса српског народа, укључујући хиљаде запослених у аустријским фирмама широм Србије, пише портал Српски угао.
Рођена 1991. у Велсу, Вукајловићева је студирала политичке науке и миграционе студије, радила у сектору за интеграцију и од 2021. постаје покрајинска посланица. Нема изборни легитимитет да говори у име аустријске државе, нити мандат да коментарише међународне односе. Покушава да сакрије корене, али презиме на „ић“ је јасно одаје, а најгласнија је баш када се о Србији говори негативно.
Јавно заступа став да је у Сребреници почињен геноцид, подржава радикалне облике ЛГБТ агенде и користи речник који више приличи невладиним активистима него изабраним представницима грађана. Њена странка, Зелени, са свега 8,2% гласова на последњим изборима, служи као технички партнер у коалиционој власти без стварне политичке снаге.
Инес Вукајловић не представља ни Аустрију, ни њен парламент, ни њену владу, а још мање интересе грађана Србије. Њене речи о нашој земљи нису став Европе, већ лични обрачун с идентитетом који покушава да прикрије. Србији не требају лажни тутори, већ искрени партнери.