clear sky
32°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Бечић осудио насилне инциденте: „Блокадери угрожавају ред и демократију“

13.08.2025. 12:06 12:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
бечић
Фото: Igor Bečić, foto: Youtube Printscreen

Председник скупштинског одбора за контролу служби безбедности, Игор Бечић, оштро је осудио инциденте у Врбасу и Бачкој Паланци, као и нападе на просторије Српске напредне странке широм Србије.

„Најоштрије осуђујем инциденте који су се догодили у Врбасу и Бачкој Паланци, као и нападе на страначке просторије Српске напредне странке од стране блокадера и лица која желе да изазову немире. Насиље на улицама је недопустиво и показатељ политике коју блокадери заступају – да на силу заузму све институције под лажним окриљем борбе за демократију“, истакао је Бечић.

Он је упитао: „Да ли владавина права подразумева да се нападају полицајци који чувају ред и мир? Да ли је демократија уништавање туђе имовине? Очигледно је да је то неки нов вид демократије који политичка теорија од Платона па до данас није препознала, али блокадери знају.“

Бечић је изразио и пуну подршку Министарству унутрашњих послова: „Пружам апсолутну подршку МУП-у у часном обављању посла и спречавању блокадера да изазову општи хаос на улицама.“

Он је додао да Српска напредна странка, бранећи своје просторије од насилника, показује како се чува имовина, истовремено водећи рачуна о држави и грађанима, што се, како каже, огледа и у економским резултатима.

Игор Бечић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај