Бечић осудио насилне инциденте: „Блокадери угрожавају ред и демократију“
Председник скупштинског одбора за контролу служби безбедности, Игор Бечић, оштро је осудио инциденте у Врбасу и Бачкој Паланци, као и нападе на просторије Српске напредне странке широм Србије.
„Најоштрије осуђујем инциденте који су се догодили у Врбасу и Бачкој Паланци, као и нападе на страначке просторије Српске напредне странке од стране блокадера и лица која желе да изазову немире. Насиље на улицама је недопустиво и показатељ политике коју блокадери заступају – да на силу заузму све институције под лажним окриљем борбе за демократију“, истакао је Бечић.
Он је упитао: „Да ли владавина права подразумева да се нападају полицајци који чувају ред и мир? Да ли је демократија уништавање туђе имовине? Очигледно је да је то неки нов вид демократије који политичка теорија од Платона па до данас није препознала, али блокадери знају.“
Бечић је изразио и пуну подршку Министарству унутрашњих послова: „Пружам апсолутну подршку МУП-у у часном обављању посла и спречавању блокадера да изазову општи хаос на улицама.“
Он је додао да Српска напредна странка, бранећи своје просторије од насилника, показује како се чува имовина, истовремено водећи рачуна о држави и грађанима, што се, како каже, огледа и у економским резултатима.