БЛОКАДЕРИ ПРИЗИВАЈУ ЈОШ ВЕЋЕ ЗЛО И НЕСРЕЋУ СРБИЈИ Вучевић оштро осудио нападе на просторије СНС-а и насиље над грађанима НАСИЛНИЦИ ЋЕ ОДГОВАРАТИ, СРБИЈА ЋЕ ПОБЕДИТИ (ВИДЕО)
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић ошто је осудио синоћне нападе блокадера на просторије Српске напредне странке и повређивање грађана широм Србије.
-Цела Србија је могла да види право лице блокадера, огољено, непатворено насиље, рекао бих чист фашизам. Данас су у више места истовремено напали друге људе, пре свега, наше чланове, али и грађане који су се придружили нашим члановима да бране, веровали или не, своје просторије. Не да неког дирају, не да иду на нечије просторије, не да иду на нечије куће или станове, нечије породице, већ само да не дају да неко ко је себи дао за право да спроводи насиље у Србији девет месеци, тобоже, борећи се за праведније друштво и по ко зна који пут растури, уништи просторије и повреди људе. И данас су блокадери на више места повредили и грађане бацајући цигле, каменице, бацајући и користећи пиротехничка средства, носећи са собом шипке, мотке, повредили су више полицајаца - рекао је Вучевић на Инстаграму.
Блокадери, како је рекао Вучевић, позивају да се распламса насиље, призивају још веће зло и несрећу Србији, да падне крв, јер је то последњи елемент обојене револуције.
-И сада, док траје ово моје обраћање путем друштвних мрежа, позивају да се насиље распламса, као ђаволски план широм Србије, да запале сваки кутак наше отаџбине, да донесу и призову још веће зло и несрећу у нашој држави, да падне крв, јер је то тај последњи елемент у њиховој формули обојене револуције. Србија ће изаћи на крај са овим, подебићемо све оне који спроводе насиље, који су батинаши искрени и прави, непатворени и фашисти и бољшевици, они који мисле да им је све дато да раде, да нападају туђе, децу, просторије, користећи, наравно, своје медије да пласирају најгоре и најогавније лажи, да оне који се бране приказују као насилнике, а да оне праве насилнике, чисте насилнике, батинаше, хулигане, екстремисте, фашисте, идеолошке усташе, приказују као тобоже грађане који се не знам за шта боре. Они су насилници, они су наоружани, они су повредили више десетина грађана и више полицајаца. И за то морају да сносе одговорност. Без тога нема спаса Србији - поручио је Вучевић.