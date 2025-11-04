ЕВРОПСКА КОМЕСАРКА КОМЕНТАРИСАЛА НАШУ ПОЗИЦИЈУ Кос: У Србији је било напретка, али би требало још више да се учини СПОЧИТНУЛА И НАЗАДОВАЊЕ У ОВИМ ОБЛАСТИМА
Европска комесарка за проширење Марта Кос изјавила је данас на панелу у оквиру Самита о проширењу ЕУ, који се у организацији Јуроњуза одржава у Бриселу да су од свих земаља Западног Балкана Црна Гора и Албанија највише напредовале, а да их следе Молдавија и Украјина.
"Дакле оно што је важно јесте што би Србија могла да буде спремна до одређене мере у неким поглављима преговора, спремнија више од других. Али, знате, морамо заиста да видимо напредак, посебно у владавини права, борби против корупције, слободи медија, академској слободи. И то су заправо подручја, последње три тачке где је Србија назадовала. Али ипак, знате, пружам руку у смислу да желимо да видимо демократску Србију у ЕУ, али демократску Србију. И драго ми је што су сви протести од новембра прошле године показали да постоји демократски потенцијал и да људи желе да иду путем демократије, и ми то подржавамо", рекла је Кос.
Навела је да стоји иза сваке речи која се налази у извештају (о напретку Србије) и изнела тврдње да је правосудни систем у великој мери под утицајем председника, да се ништа се не догађа у процесу проширења без председника, као и да ЕУ не може више да толерише реторику Београда против Европске уније, попут тога да, навела је, српски политичари и медији, који следе пример председника Вучића, оптужују ЕУ, да стоји иза протеста у Србији.
"Заправо не стојимо. Дакле, ово није истина и има много, много неистина", изјавила је Кос.
Како је рекла, у вези усклађености са спољном политиком Србије са ЕУ, требало би да се донесу одлуке.
"Српске власти кажу да то не раде јер Србија није чланица ЕУ, као и да би се ускладила када би постала чланица. Очекујемо од наших кандидата да се ускладе у тренду своје спољне и безбедносне политике са европском. Србија је заиста на последњем месту. Дакле, имамо четири чланице или четири земље, кандидате са Западног Балкана, које имају 100 одсто испуњење усклађености - Украјина 99, Молдавија 98, Србија 61 одсто", рекла је Кос.
Како је рекла, друга ствар коју не може да разуме је да председник Вучић иде у Москву и у Кину.
"Могу да разумем. Долазим из тог региона. Знам о односима између Србије и Русије. С друге стране, знате, подржавати режим, руски режим који убија људе у Украјини, а не прихватати санкције које је ЕУ увела против Русије. И то је врло важан геополитички избор. Сви морамо да донесемо геополитичке одлуке", рекла је она.
Кос је рекла да је позвала вечерас на радну вечеру председника Вучића како би разговарала са њим, као и да очекује да ће то бити занимљиво.
Она је рекла и да у Србији није све негативно, да је било малих помака попут усвојеног законодавства о медијима и да су сада у завршној фази закони о електронским медијима и бирачком списку.
"Дакле, постоје неке ствари и то је исправно и ми их подржавамо, али много, много више треба да се учини", рекла је она.