(ФОТО) ПУТИН И ВУЧИЋ У ПЕКИНГУ Братска подршка, гас и нови пројекти вредни милијарде
ПЕКИНГ: Председник Србије Александар Вучић и председник Русије Владимир Путин састали су се данас у кинеској престоници, где обојица бораве поводом обележавања 80. годишњице победе у Другом светском рату.
Сусрет двојице лидера протекао је у знаку блиске сарадње, енергетике и подршке Србији.
„Надам се да ћемо имати могућност не само да очувамо, него и да побољшамо неке аспекте сарадње. Енергетика је за нас кључна област, а набавка руског гаса од изузетне важности“, поручио је Вучић.
Он је подсетио да је Србија захваљујући гасоводу према Мађарској већ ојачала сарадњу са Русијом, као и да ће нови пројекти – пре свега изградња нафтовода ка Мађарској – додатно учврстити позицију Србије.
Вучић је додао да су све руске компаније добродошле у Србију, од „РЖД“ до „Росатома“, те изразио захвалност Путину због подршке очувању територијалног интегритета Србије и пријатељског односа према српском народу.
С друге стране, Путин је нагласио да Русија поштује независну политику Србије и да је стратешко партнерство Москве и Београда донело видљиве резултате.
„Спремни смо за заједнички рад. До краја године одржаћемо још једну седницу Мешовитог комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу“, истакао је руски лидер.
Сусрет у Пекингу још једном је показао да односи Србије и Русије остају у знаку блиске политичке и енергетске сарадње, уз нове пројекте који би, како се најављује, могли да вреде милијарде.