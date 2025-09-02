scattered clouds
(ФОТО) ПУТИН И ВУЧИЋ У ПЕКИНГУ Братска подршка, гас и нови пројекти вредни милијарде

02.09.2025. 15:14 15:25
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
vučić-putin
Фото: Tanjug (Maxim Shemetov/Pool Photo via AP)

ПЕКИНГ: Председник Србије Александар Вучић и председник Русије Владимир Путин састали су се данас у кинеској престоници, где обојица бораве поводом обележавања 80. годишњице победе у Другом светском рату. 

Сусрет двојице лидера протекао је у знаку блиске сарадње, енергетике и подршке Србији.

„Надам се да ћемо имати могућност не само да очувамо, него и да побољшамо неке аспекте сарадње. Енергетика је за нас кључна област, а набавка руског гаса од изузетне важности“, поручио је Вучић. 

Он је подсетио да је Србија захваљујући гасоводу према Мађарској већ ојачала сарадњу са Русијом, као и да ће нови пројекти – пре свега изградња нафтовода ка Мађарској – додатно учврстити позицију Србије.

Вучић је додао да су све руске компаније добродошле у Србију, од „РЖД“ до „Росатома“, те изразио захвалност Путину због подршке очувању територијалног интегритета Србије и пријатељског односа према српском народу.

vučić-putin
Фото: Tanjug (Maxim Shemetov/Pool Photo via AP)

С друге стране, Путин је нагласио да Русија поштује независну политику Србије и да је стратешко партнерство Москве и Београда донело видљиве резултате. 

„Спремни смо за заједнички рад. До краја године одржаћемо још једну седницу Мешовитог комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу“, истакао је руски лидер.

Сусрет у Пекингу још једном је показао да односи Србије и Русије остају у знаку блиске политичке и енергетске сарадње, уз нове пројекте који би, како се најављује, могли да вреде милијарде.

