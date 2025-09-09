ФРАНЦУСКИ ЕВРОПОСЛАНИК: У Србији се не дешавају мирни протести, већ насиље над државом
СТРАЗБУР: Француски европосланик из групе Патриоте за Европу (ПфЕ) Тијери Маријани изјавио је данас да се у Србији не дешавају мирни протести, већ насиље над државом и њеним институцијама у циљу промене власти.
Он је на седници ЕП у Стразбуру рекао да протести не могу да се окарактеришу као мирни, јер утичу на читаво становништво које је талац илегалних поступака једне мањине.
"Баш као и у Грузији, Европска унија се определила да у Србији посеје хаос уместо да подржи демократски изабраног пресдседника. У Србији је већ девет месеци траје талас протеста који се више не могу окарактерисати као мирни, јер утичу на читаво становништво које је талац илегалних поступака једне мањине. Путеви и улице су блокирани, нападају се локални политичари, готово 200 политичара је рањено. Ово није класичан протест, то је насиље против државе и њених институција у циљу збацивања Владе", рекао је он.
Додао је да су власти у Србији показале да су отворене за дијалог са студентима.
"Председник Вучић је чак понудио и саветодавни референдум о његовом мандату. Међутим, на сваком ћошку студенти су одбили те предлоге", рекао је Маријани.
Наглашава да се иза такозваних студентских покрета, налазе радикалне формације чији је једини циљ дестабилизација Србије и јасно поручио да је резолуција о Србији ново мешања Брисела у унутрашња питања једне земље.
"Оно што се налази иза ових покрета су радиклане политизоване невладине организације, које се не залажу за мирне реформе, већ желе да дестабилизују Србију и од тога праве геополитичку игру. Александар Вучић је добио више од 60 одсто гласова на изборима, има јасну већину, има легитимитет. Брисел мора да престане да малтретира Србију под овим или оним изговором. Ова резолуција је ново мешање против демократски изабране владе", оценио је Маријани.