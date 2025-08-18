clear sky
ГОРАН ВЕСИЋ ХИТНО ОПЕРИСАН Бившем министру се нагло погоршало здравствено стање

18.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
alo.rs
Бивши министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић током ноћи је подвргнут хитној реоперацији због наглог погоршања здравственог стања, рекао је његов брат Зоран Весић.

- Због постоперативних компликација, здравствено стање мог брата Горана је нагло погоршано, због чега је током ноћи урађена хитна реоперација. Његово тренутно стање је стабилно и налази се у интензивној нези. Све информације о његовом здравственом стању даваће само породица - навео је Зоран Весић.
 

Политика
