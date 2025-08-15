ГРАДОНАЧЕЛНИК НОВОГ САДА ОБИШАО ДЕМОЛИРАНЕ ПРОСТОРИЈЕ НАПРЕДЊАКА Мићин: Захтевам од полиције да под хитно пронађе и лиши слободе сва лица која су учествовала у овом терористичком нападу
15.08.2025. 11:22 11:38
Коментари (0)
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин јутрос је обишао демолиране просторије Српске напредне странке на Булевару ослобођења.
Мићин је том приликом разговарао са забринутим грађанима који су се затели испред просторија странке.
Мићин је, подсетимо, најоштрије осудио терористичку акцију којој је сведочио цео Нови Сад и цела Србија.
-Нико не сме да напада туђе просторије, нити да повређује друге људе који верују у демократcко право да буду у својим просторијама, а да их нико не угрожава. Захтевам од полиције и истражних органа да под хитно пронађу и лише слободе сва лица која су учествовала у терористичком нападу на просторије СНС-а - рекао је Мићин.