ИСТАКЛИ МОГУЋНОСТ САРАДЊЕ Одржан састанак председника Привредне коморе Истанбула и Војводине ПОМИЊАЛА СЕ И АУТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА
Преседседник Привредне коморе Војводине Владимир Гак разговарао је у Истанбулу са председником Привредне коморе Шекибом Авдагићем.
Истакли смо могућности сарадње у областима пољопривреде, туризма, ИТ сектора и аутомобилске индустрије. Представили смо потенцијале АП Војводине и позвали потенцијалне инвеститоре да присуствују Регионалном пословном форуму који организујемо 20 и 21. новембра у Привредној комори Војводине истакао је председник Гак и додао да је Република Турска један од значајнијих спољнотрговинских партнера Републике Србије.
У светлу одличних међудржавних односа регионална сарадња наших комора и повезивање привредника као и нова улагања свакако ће допринети развоју наших свеукупних економских односа.
Кроз чланство у Дунавској федерацији привредних комора наше две коморе имају посебно место у развоју и међусобном повезивању привредника.
Привредна комора Истанбула друга је највећа светска комора са преко 800 000 чланова, а посебан значај исказују за регионално повезивање и сарадњу.