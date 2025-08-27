clear sky
ИСТАКЛИ МОГУЋНОСТ САРАДЊЕ Одржан састанак председника Привредне коморе Истанбула и Војводине ПОМИЊАЛА СЕ И АУТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА

27.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Преседседник Привредне коморе Војводине Владимир Гак разговарао је у Истанбулу са председником Привредне коморе Шекибом Авдагићем.

Истакли смо могућности сарадње у областима пољопривреде, туризма, ИТ сектора и аутомобилске индустрије. Представили смо потенцијале  АП Војводине и позвали потенцијалне инвеститоре да присуствују Регионалном пословном форуму који организујемо 20 и 21. новембра у Привредној комори Војводине истакао је председник Гак и додао да је Република Турска један од значајнијих спољнотрговинских партнера Републике Србије.

У светлу одличних међудржавних односа регионална сарадња наших комора и повезивање привредника као и нова улагања свакако ће допринети развоју наших свеукупних економских односа.

Кроз чланство у Дунавској федерацији привредних комора наше две коморе имају посебно место у развоју и међусобном повезивању привредника.

Привредна комора Истанбула друга је највећа светска комора са преко 800 000 чланова, а посебан значај исказују за регионално повезивање и сарадњу.

