overcast clouds
24°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗДВОЈЕНА ОГРОМНА СРЕДСТВА Вишеструка улагања Покрајинске владе у општину Сечањ

22.08.2025. 14:08 14:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Коментари (0)
Фото: Ж. Б./Сечањ

Покрајинска влада ће у наредном периоду финансирати и суфинансирати више пројеката на територији општине Сечањ, међу којима су  уклањање дивљих депонија,  изградња еко-чесми на спортским теренима, као и вршење стручног надзора над извођењем радова на рехабилитација улица, те санацији канализационе мреже.

Из покрајинског буџета је додељено 3,85 милиона динара за уклањања дивљих депонија са пољопривредног земљишта у Боки и Банатској Дубици, док је 850 хиљада динара намењено за услуге израде пројектно техничке документације за изградњу и опремање спортских и дечјих игралишта и опремање еко-чесми у Општини Сечањ за Пројекат развој локалне инфраструктуре и инвестиционог јачања локалних самоуправа (LIID pројекат).

Додатних три милиона динара Покрајинска влада ће издвојити и за финансирање услуга стручног надзора над извођењем радова на санацији канализационе мреже у насељу Сечањ, док је још милион динара опредељено за надзор над радовима на рехабилитацији улица у истом месту.

Покрајинска влада је наменила и  додатних милиона динара на име учешћа Општине Сечањ у Пројекту развоја и унапређење социјалних услуга на територији општине Сечањ, а у оквиру Програма „ЕУ за тебе”.

Сва та улагања јасан су показатељ да Покрајинска владе равномерно улаже у све општине и градове на територији Војводине, а са циљем додатног подизања квалитета живота свих грађана.

општина сечањ
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај