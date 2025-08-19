broken clouds
29°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈВП ''СРБИЈА ВОДЕ'' ПОДНЕЛО КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ПРОТИВ НОВЕ С ''Превазилазе границе слободе медија и улазе у сферу намерног и организованог нарушавања јавног поретка и безбедности"''

19.08.2025. 14:00 14:06
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
Коментари (0)
србија
Фото: Промо

ЈВП „Србијаводе“ обавештава јавност и медије да је поднело кривичне пријаве против телевизије “Нова С” али и против лица која континуирано раде на дестабилизацији друштва изношењем неистина које директно доводе у питање безбедност водних објеката и тиме наносе озбиљну штету јавном интересу.

Изношењем дезинформација које изазивају узнемирење и нарушавају поверење грађана у државне институције, наведена телевизија и појединци својим деловањем - каже се у саопштење. 

Посебно наглашавамо да је овакво поступање усмерено на ширење панике, дестабилизацију друштва и дискредитацију државне фирме, што је противно закону и кажњиво. Имајући у виду озбиљност последица које могу настати ширењем лажних вести, ЈВП„Србијаводе“ очекују да ће надлежни органи предузети одговарајуће мере ради спречавања даљег ширења неистина које могу угрозити јавни ред, мир и безбедност становништва -стоји у саопштењу.

ЈВП “Србијаводе“ остају посвећене заштити интереса грађана и безбедности система одбране од поплава, те ће све правне могућности наставити да користе ради заштите свог угледа и јавног интереса Републике Србије - пише у саопштењу.

медији
Извор:
Ало
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај