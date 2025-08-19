ЈВП ''СРБИЈА ВОДЕ'' ПОДНЕЛО КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ПРОТИВ НОВЕ С ''Превазилазе границе слободе медија и улазе у сферу намерног и организованог нарушавања јавног поретка и безбедности"''
ЈВП „Србијаводе“ обавештава јавност и медије да је поднело кривичне пријаве против телевизије “Нова С” али и против лица која континуирано раде на дестабилизацији друштва изношењем неистина које директно доводе у питање безбедност водних објеката и тиме наносе озбиљну штету јавном интересу.
Изношењем дезинформација које изазивају узнемирење и нарушавају поверење грађана у државне институције, наведена телевизија и појединци својим деловањем - каже се у саопштење.
Посебно наглашавамо да је овакво поступање усмерено на ширење панике, дестабилизацију друштва и дискредитацију државне фирме, што је противно закону и кажњиво. Имајући у виду озбиљност последица које могу настати ширењем лажних вести, ЈВП„Србијаводе“ очекују да ће надлежни органи предузети одговарајуће мере ради спречавања даљег ширења неистина које могу угрозити јавни ред, мир и безбедност становништва -стоји у саопштењу.
ЈВП “Србијаводе“ остају посвећене заштити интереса грађана и безбедности система одбране од поплава, те ће све правне могућности наставити да користе ради заштите свог угледа и јавног интереса Републике Србије - пише у саопштењу.