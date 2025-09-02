overcast clouds
Нови Сад
„КАД БИ МОГЛИ, СУДИЛИ БИ ЧИТАВОМ НАРОДУ" Додик: Не дозволити да појединачне пресуде Србима задесе цео народ

02.09.2025. 23:52
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Јутјуб/РТРС/Милорад Додик

БАЊАЛУКА: Председник Републике Српске Милорад Додик изјавио је данас да је борба за референдум уједно и борба за положај српског народа у БиХ, упозоравајући да се не сме дозволити да појединачне пресуде против Срба задесе цели српски народ.

Све што желе јесте да нас, под притиском и уз асистенцију странаца, што сада пролази, увуку у позицију да нам муслимани, као једна страна, пресуђују путем њихових судова. Сада се то дешава мени, за почетак. Ако Срби то дозволе, онда ће овде све и један човек бити крив и изведен пред суд, рекао је Додик у изјави за АТВ.
 

Он је истакао да се не смеју игнорисати појединачни случајеви, јер, како је навео, ако се дозволи да они прођу, "задесиће цео народ".
 

Кад би могли, судили би читавом народу, али нису могли, па су онда судили мени. То је сва прича, указао је Додик.
 

Милорад Додик референдум Република Српска
