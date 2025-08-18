“КАКО ПОШТОВАТИ НЕПОШТОВАЊЕ СВЕГА“? Додик: Изабрао ме је народ, неће ме смењивати страна влада
Председник Републике Српске Милорад Додик рекао је данас, поводом одбијања жалбе Апелационог одељења Суда БиХ, које је одбило жалбу адвокатског тима, на одлуку Централне изборне комисије БиХ о престанку мандата председника Српске, да поменута институција није поштовала Устав БиХ, као ни Устав Републике Српске, нити закон, као и да је њега изабрао народ и да га неће смењивати страна влада.
"Нису поштовали Устав БиХ, нису поштовали Устав Републике Српске, нису поштовали закон, а ја треба да поштујем њихово непоштовање свега! Нећу поштовати. Поштоваћу вољу српског народа. Били сте бахати и осиони, а очекујете да ја будем покоран. Нећу бити", поручио је Додик у објави на платформи X.
Такође је поручио да је он председник Републике Српске.
"Ја сам председник Републике Српске, а ви пишите шта год хоћете. Изабрао ме је народ, неће ме смењивати страна влада! Ви терајте по своме, ми ћемо по своме. Надам се да нам се путеви неће укрстити", навео је Додик.
Апелационо одељење Суда БиХ одбило је на данашњој седници жалбу Додиковог адвокатског тима на одлуку ЦИК-а БиХ о одузимању мандата.
ЦИК БиХ је на седници 6. августа донео одлуку о престанку мандата Додику због непоштовања одлука Кристијана Шмита.
Адвокат Додика Горан Бубић је 12. августа, у име правног тима, као пуномоћник, поднео жалбу Суду БиХ против одлуке ЦИК-а БиХ.
Бубић је рекао да у овом случају кривично право и последично одлука ЦИК-а служе као инструменти политичког притиска.