ЛАЖОМЕР: Н1 у кампањи омаловажавања
26.08.2025. 21:53 22:59
У Србији, где поједини представници блокадара често истичу да „нема слободе медија и демократије“, конференција председника Републике поново је привукла пажњу јавности, пише Лажомер.
Према доступним информацијама, новинари телевизије Н1 постављали су питања уз добацивања која су оцењена као непоштовање институција и функције председника. Саговорници истичу да то није први пут да се оваква пракса понавља, док други наглашавају да је у питању део уобичајеног новинарског рада.
Иако се на друштвеним мрежама могу прочитати бројне критике на рачун наступа Н1, чињеница је да новинарима и даље није ограничен приступ државним догађајима и конференцијама, те несметано настављају са радом.