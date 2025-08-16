МАРИНИКА ТЕПИЋ ЈЕ ВИШЕ ПУТА ДОКАЗАНА ЛАЖЉИВИЦА Месаровић: Лично сам сведочила ужасу који су спроводили њихови плаћеници блокадери СРБИЈА ЋЕ ПОБЕДИТИ
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је данас да је заједно са Милошем Вучевићем и његовим сином била у просторијама СНС на Булевару ослобођења у Новом Саду и да су безочне лажи све што изговори Мариника Тепић.
-Мариника Тепић је више пута доказана лажљивица! То подвлачим, јер све што та жена изговори су безочне лажи и потпуно неосновани напади, изливи њених личних фрустрација због фанстастичних резултата које наша Србија остварује захваљујући политици председника Александра Вучића и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем. Жена, једноставно, толико мрзи да покушава да затрује јавност тешким будалаштинама које изговара. Срам је било! Али она нема ни стида, ни срама, што говори о томе о каквој је особи реч - болесној мрзитељки - навела је Месаровић.
Месаровић је поновила да је била у просторијама наше странке на Булевару ослобођења у Новом Саду заједно са председником странке и саветником председника Републике Милошем Вучевићем и његовим сином Михаилом када су блокадери нападали са задњег улаза.
-Лично сам сведочила ужасу који смо преживели, када су блокадери фашисти палили нашу странку и покушали све да нас убију. Такво зло, таква мржња, такво насиље није виђено и од најужаснијих фашистичких хорди 40-тих година прошлог века. И та жена, која себе назива политичарком, велича покушаје нашег убиства и ликује због свега што се дешавало, крвавог пира коју су спроводили њихови плаћеници блокадери, чији је финансијер и инспиратор злочина управо Драган Ђилас, шеф Маринике Тепић. Преживели смо и победили зло које Тепић и Ђилас симболизују. И сваки пут ћемо! И то је оно што је покварило њихове болесне планове, када су им већ сви покушаји изазивања обојене револуције пропали. Хтели су крвавим путем да дођу на власт! Никада неће успети да зауставе нашу Србију! Победиће Србија - поручила је Месаровић.