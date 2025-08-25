МЕРЕ СУ ДОБРЕ, ОДГОВОРНЕ И ЗНАЧАЈНЕ ЗА ГРАЂАНЕ Бајатовић о мерама које је најавио председник Србије
Од септембра грађане Србије очекује пакет пет моћних економских мера које је јуче представио председник Александар Вучић, а које ће, како каже, "променити живот већине грађана".
Директор ''Србијагаса'' Душан Бајатовић је пре него је прокоментарисао мере које је најавио председник Србије Александар Вучић истакао да грађани Србије не треба да се плаше, и да ће гаса имати довољно.
-Ипак је дошло до отопљења, бољи су услови за продужење рада НИС-а, него што је то било пошли пут. Сутра ћемо сви знати. Биће довољне количине гаса за све грађане Србије, нико не треба да брине. Ми нисмо још закључили све, али да постоје форшмежури тог уговора, Европа 2027. планира да избаци руски гас, али се то неће десити... Ми немамо техничке могућности да Србију снабдевамо из других места... Нема Грчка, Турска, Бугарска.... Мерц је рекао да Немачка више није конкуретна. Ако теби немачки канцелар каже да то неће бити краткорочни уговор, онда... Они су званично признали да имају рецесију и системски проблем - рекао је Бајатовић.
- Шта значи ово? Шта је једина ствар која је гора од монопола. Олигопол... То што је јуче Вучић причао, он је покушао да понароди... Шта је овде проблем? Ми смо имали инфлацију која није била прихватљива, а била је и због трговинских ланаца. Ко ради са дрогом, опијатима, он нема 40 одсто остатака. Где то има 40 одсто марже на било чему? Они се договарају цене. Пре неколико месеци је била расправа у влади. Ми можемо да имамо конкуренцију... Ми смо 45 одсто задужени јер убацујемо велики број новца од инвестиција.... На западу се све кредитира, а ми радимо другачије. Наш проблем је што због 5. октобра, распада банкарских система... Дакле, после пљачкашке приватизације, Динкића... Све је вептачка ствар. Да имамо више домаћих банака... Поштанска штедионица је зато најјефтинија... - каже он.
Имамо плитку привреду и морамо да повећамо домаћу производњу, напомиње Бајатовић.
- Не смемо да увозимо 90 одсто свињских производа... Да би разумели које мере треба да предузмемо... Дакле, домаћи капитал је непходан. Без тога, не задржавамо економски модел - додао је Бајатовић.
Уредник економске рубрике у "Вечерњим новостима" Душан Стојаковић истиче да су мере, које је најавио председник Србије добре, одговорне и значајне за најсиромашнији део становништва.
- Економија се опоравила, имамо развој инфраструктуре, али да, има људи који су и даље лоше финансијски. Доста грађана прима 80 хиљада динара... Ми чак имамо манир да свако ко оде негде, види цене, упореди са нашим... Разлика је у цени... Просто, невероватно је - рекао је Стојаковић, па додао:
- Могуће да ће се спустити свакодневни производи... Верујем да ће се то прелити и на другу групу производа, или ће се терет пребацити на произвиђаче - напоменуо је Стојаковић.
- Ево рецимо, мој имењак, као социјалиста је блажи према интервенцијама државе. Нека дође још 10 трговинских ланаца, тада неће бити картела, тешко да ће моћи да се договарају. Истина је и да смо мало тржиште... Рецимо, дезодоранс у Србији нисам купио 20 година. Ја када одем негде, видим да је 5 пута јефтинији, купим 10 комада... Знам да данас купују и на пијаци... Ту је јефтиније скоро дупло - наводи Стојаковић.