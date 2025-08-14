light rain
Михаило Јовановић позвао на смиривање тензија: Камен уместо дијалога – Србија бира разум и заједништво

14.08.2025. 09:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: screenshot/ Youtube/ BizPortal

Након инцидената у више градова Србије, у којима су оштећене куће, страначке просторије и друга имовина, директор Канцеларије за ИТ и еУправу Михаило Јовановић упозорио је на опасност од ескалације насиља и позвао на смиривање тензија.

Последњих дана, бројни градови Србије постали су поприште сукоба и насиља блокадера, што је, како оцењује Јовановић, „неприхватљиво и опасно“.

– Потпуно је недопустиво да се каменицама гађају куће људи, страначке просторије и уништава имовина, само зато што неко не дели исту политичку идеју или став – нагласио је он. – Такво понашање урушава демократске вредности за које се као друштво залажемо и шаље погрешну поруку будућим генерацијама.

Он је указао и на улогу појединих медија у подгревању тензија. – Не мање опасну улогу имају дугогодишњи пропагандни сервиси против интереса Србије, који својим непрофесионалним извештавањем, селективним преношењем информација и ширењем субверзивних садржаја доприносе атмосфери сукоба, поделе и нетрпељивости – рекао је Јовановић.

Према његовим речима, сада су потребне „хладне главе, а не улице пуне каменица“.

– Пружам пуну подршку председнику Александру Вучићу који настоји да дијалогом и смиреношћу реши тренутну ситуацију. Србију чак ни у тешким тренуцима не дефинише претња, већ патриотизам, заједнички труд и воља за заједничким напретком – поручио је Јовановић.

Закључио је да „улица и насиље нису и не могу бити решење“ и да је једини пут за Србију онај који води кроз разум, правду и заједништво.

Михаило Јовановић
