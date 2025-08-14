Министар културе Селаковић: „Насиље не може и неће победити Србију“
Министар културе Никола Селаковић најоштрије је осудио синоћње инциденте у Београду, Новом Саду и другим градовима Србије, које је изазвала група блокадера.
„То није био никакав политички протест, то је био организован напад на државу, њене грађане и уставни поредак“, рекао је Селаковић.
Он је додао да је покушај да се „каменицама, паљењем и физичким обрачунима замени демократска воља народа“ директан удар на темеље Србије. Према његовим речима, напади на грађане, угрожавање живота, паљење просторија и напади на припаднике Министарства унутрашњих послова и Војске Србије представљају дело оних чији је једини циљ слаба Србија.
Селаковић је нагласио да ово није изолован догађај.
„Сведоци смо синхронизованог притиска на српски народ – у Србији кроз организовано насиље и покушаје дестабилизације, и у Републици Српској кроз политичке и медијске ударе који имају исти циљ: ослабити јединство и снагу српског народа где год он живи“, рекао је министар.
Закључио је: „Али свако ко мисли да ће силом, хаосом и претњама застрашити Србију и српски народ, дубоко се вара. Насиље не може и неће победити!“