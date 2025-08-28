НАМЕРАВА ДА ДОПРЕ ДО ПУТИНА ЛИЧНО Додик: Ускоро путујем у Москву, тражићу ПОДРШКУ ЗА НЕЗАВИСНОСТ Републике Српске
Председник Републике Српске Милорад Додик најавио је данас да ће ускоро отпутовати у Москву, где ће разговарати са руским лидерима и наставити да лобира за подршку независности Републике Српске, као и да у октобру намерава да поново оде у Русију и састане се са руским председником Владимиром Путином.
"Ускоро ћу отићи у Москву где ћу одржати састанке са утицајним људима. Мислим да ћу негде у октобру поново отићи у Русију и поново моћи да се састанем са руским председником. А сада ћу отићи да охрабрим наше руске пријатеље да се припреме за Генералну скупштину УН , замолићу их да разјасне ову ситуацију и подрже нас у нашој жељи да одржимо референдум и стекнемо независност“, рекао је он у интервјуу за Спутњик.
Додик је поновио да ће замолити Русију да стави вето на даље присуство војне мисије Европске уније АЛТЕА у БиХ, коју сматра окупационим фактором.
"Највероватније ћу од наших руских пријатеља тражити да на Савету безбедности укину сагласност и подигну вето за европске међународне снаге", навео је Додик.
“БиХ је под окупацијом, референдум о независности кључ за ослобођење Српске“
Милорад Додик је нагласио да Босна и Херцеговина под страном окупацијом и да је једини начин за ослобађање Републике Српске постизање њене независности, за шта ће кључни бити предстојећи референдум.
Додик је у интервјуу за Спутњик рекао да је БиХ 30 година под окупацијом, наглашавајући да су стране силе, претежно Немачка, Велика Британија, али и САД, покушавале да наметну политику која је против интереса српског народа.
"Српска нема ниједног разлога да уважи Запад, али има разлога да поштује Русију и Америку, посебно председника Трампа, који су се дистанцирали од изградње туђих, немогућих држава", рекао је Додик.
Додик је навео да су странци корак по корак уништавали темеље Републике Српске, што је довело до покушаја да се Српској одузме јавна имовина и власт сконцентрише у Сарајеву.
Сматра да је Босна већ ушла у фазу распада, уз нагласак да је једини могући пут стабилизације распад саме државе.
Он је истакао и да је неопходно да Република Српска крене у процес ослобађања од окупације кроз референдум и независност.
"Ми немамо амбиција ништа изван тих граница, али РС ћемо бранити и политички и сваким другим средствима. Очекујем да нико неће бити толико луд да на наше политичке одлуке које доносимо употреби било какву силу", истакао је Додик
Додик је указао на то да је БиХ последња колонија у Европи, где се толеришу поступци једног страног политичара попут високог представника Кристијана Шмита и да ће народ Републике Српске показати вољу за независност кроз референдум.
"Ако народ на референдуму одлучи да није у реду да будемо под окупацијом, наредни корак биће референдум о независности. У Уставу БиХ каже да народи, а БиХ је конципирана да буде заједница конститутивних народа, имају право на самоопредељење", истакао је Додик.