overcast clouds
27°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАТАША КАНДИЋ ПОКРЕНУЛА НОВУ КАМПАЊУ Почела да велича Спасоја Вулевића, ево како га брани на друштвеним мрежама

08.09.2025. 12:51 13:02
Пише:
Дневник
Извор:
24.седам
Коментари (0)
nataša kandić
Фото: Screenshot YT N1

Након што је Спасоје Вулевић затражио пензионисање, а тајкунски медији од тога направили нову кампању, међу њима се огласила и Наташа Кандић, која је "деценијама градила каријеру на клеветању сопственог народа", пише 24седам.

Она је на мрежи X објавила:

„Спасоје Вулевић ратни командир вода САЈ-а, на суђењу сведочио да је редовна полиција 28.03.1999. у Подујеву имала задатак да затечено албанско становништво ‘изведе’ из кућа на пут према магистрали. На моје питање је ли то било протеривање, његов одговор је био ‘да, да’. Истинито, поштено и часно.“

За Кандићку и све блокадере који данас покушавају да обојеном револуцијом униште Србију, Вулевићев одговор – да је протеривање становништва било „часно и поштено“ – представља врхунац истине и „јунаштва“.

Оно што је сада потпуно огољено јесте чињеница да свако кога Кандићка брани – постаје њен саборац у издаји. Ако Кандићка Вулевића проглашава „часним и поштеним“, онда је јасно да је и он стао на исту страну. Свако ко ради против своје државе није ништа друго него издајник, наводи 24седам.

Нормалан човек не може злочин да назове поштењем, нити протеривање цивила да претвори у чин „части“. Али у њиховом искривљеном свету, све што је против Србије проглашава се истином и моралом, пише даље 24седам.


 

наташа кандић
Извор:
24.седам
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај