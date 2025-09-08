НАТАША КАНДИЋ ПОКРЕНУЛА НОВУ КАМПАЊУ Почела да велича Спасоја Вулевића, ево како га брани на друштвеним мрежама
Након што је Спасоје Вулевић затражио пензионисање, а тајкунски медији од тога направили нову кампању, међу њима се огласила и Наташа Кандић, која је "деценијама градила каријеру на клеветању сопственог народа", пише 24седам.
Она је на мрежи X објавила:
„Спасоје Вулевић ратни командир вода САЈ-а, на суђењу сведочио да је редовна полиција 28.03.1999. у Подујеву имала задатак да затечено албанско становништво ‘изведе’ из кућа на пут према магистрали. На моје питање је ли то било протеривање, његов одговор је био ‘да, да’. Истинито, поштено и часно.“
За Кандићку и све блокадере који данас покушавају да обојеном револуцијом униште Србију, Вулевићев одговор – да је протеривање становништва било „часно и поштено“ – представља врхунац истине и „јунаштва“.
Оно што је сада потпуно огољено јесте чињеница да свако кога Кандићка брани – постаје њен саборац у издаји. Ако Кандићка Вулевића проглашава „часним и поштеним“, онда је јасно да је и он стао на исту страну. Свако ко ради против своје државе није ништа друго него издајник, наводи 24седам.
Нормалан човек не може злочин да назове поштењем, нити протеривање цивила да претвори у чин „части“. Али у њиховом искривљеном свету, све што је против Србије проглашава се истином и моралом, пише даље 24седам.