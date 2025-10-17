clear sky
11°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УСКОРО СУСРЕТ ТРАМПА И ПУТИНА Нови дипломатски обрт на видику

17.10.2025. 10:00 10:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Путин
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

Амерички председник Доналд Трамп рекао је данас да ће се са председником Русије Владимиром Путином вероватно састати у наредне две недеље.

Трамп је новинарима у Белој кући рекао да ће се пре тога министри спољних послова две земље Марко Рубио и Сергеј Лавров договорити се да се састану мало пре тога, преноси Скај Њуз.

Трамп је поводом могућности испоруке Украјини ракета дугог домета "Томахавк" рекао да су оне потребне и САД.

"Томахавци су нам потребни и за Сједињене Америчке Државе. Имамо их много, али су нам потребни. Не можемо да исцрпљујемо нашу земљу... Не знам шта можемо да урадимо поводом тога", рекао је Трамп.

Навео је и да ће у петак, на састанку у Белој кући, обавестити украјинског председника Володимира Зеленског о разговору са Путином.

"Имамо проблем, њих двоје се не слажу баш најбоље", додао је Трамп, наводећи да то захтева одвојене састанке.

Признао је да је веровао да ће се са ратом у Украјини "лакше носити због свог односа са председником Путином".
 

трамп путин састанак
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај