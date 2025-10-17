УСКОРО СУСРЕТ ТРАМПА И ПУТИНА Нови дипломатски обрт на видику
Амерички председник Доналд Трамп рекао је данас да ће се са председником Русије Владимиром Путином вероватно састати у наредне две недеље.
Трамп је новинарима у Белој кући рекао да ће се пре тога министри спољних послова две земље Марко Рубио и Сергеј Лавров договорити се да се састану мало пре тога, преноси Скај Њуз.
Трамп је поводом могућности испоруке Украјини ракета дугог домета "Томахавк" рекао да су оне потребне и САД.
"Томахавци су нам потребни и за Сједињене Америчке Државе. Имамо их много, али су нам потребни. Не можемо да исцрпљујемо нашу земљу... Не знам шта можемо да урадимо поводом тога", рекао је Трамп.
Навео је и да ће у петак, на састанку у Белој кући, обавестити украјинског председника Володимира Зеленског о разговору са Путином.
"Имамо проблем, њих двоје се не слажу баш најбоље", додао је Трамп, наводећи да то захтева одвојене састанке.
Признао је да је веровао да ће се са ратом у Украјини "лакше носити због свог односа са председником Путином".