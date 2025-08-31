ОГЛАСИО СЕ ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ Највећа вредност су људи и зато МОРАМО ДА РАЗГОВАРАМО
31.08.2025. 22:28 22:32
Коментари (0)
Председник Србије Александар Вучић изјавио је, поводом окупљања која су широм земље вечрерас организовали грађани против блокада, да су највећа вредност Србије њени људи и да зато морамо да водимо дијалог.
"Највећа вредност Србије су њени људи. И зато морамо да разговарамо, да водимо дијалог. Уједињени можемо све", поручио је Вучић на Инстаграм налогу buducnostsrbijeav уз видео снимак грађана на скуповима против блокада.
Широм Србије вечерас су одржана окупљања грађана који се противе блокадама, са којих је поручено да блокаде ометају свакодневно функционисање и да грађани желе нормалан живот.