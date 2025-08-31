overcast clouds
ОГЛАСИО СЕ ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ Највећа вредност су људи и зато МОРАМО ДА РАЗГОВАРАМО

31.08.2025. 22:28 22:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Aleksandar Vucic insta
Фото: Screenshot Instagram buducnostsrbijeav

Председник Србије Александар Вучић изјавио је, поводом окупљања која су широм земље вечрерас организовали грађани против блокада, да су највећа вредност Србије њени људи и да зато морамо да водимо дијалог.

 "Највећа вредност Србије су њени људи. И зато морамо да разговарамо, да водимо дијалог. Уједињени можемо све", поручио је Вучић на Инстаграм налогу buducnostsrbijeav уз видео снимак грађана на скуповима против блокада. 

Широм Србије вечерас су одржана окупљања грађана који се противе блокадама, са којих је поручено да блокаде ометају свакодневно функционисање и да грађани желе нормалан живот.

 

 

Александар Вучић протест протест грађана
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
