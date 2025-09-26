ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕШИШЋАВАЊЕ ВОДЕ У СВИЛАЈНЦУ Месаровић: Побољшаће се квалитет и капацитет воде, пројекат значајан за грађане, као и постојеће и будуће привредне субјекте
Потпредседница Владе Србије и министарка привреде Адријана Месаровић потписала је данас Уговор о финансирању пројекта “Изградња постројења за пречишћавање воде изворишта Перкићево у општини Свилајнац” са председником те општине Предрагом Милановићем.
- Од када сам на месту министра привреде ово је трећи уговор који смо потписали. И то управо зато јер је Министарство оријентисано ка малим срединама и руралним подручјима, као и подручјима где желимо додатно да привучемо нове инвеститоре и отовримо нова радна места.
Важно је да напоменем да свакодневно обилазимо инфраструктурне радове. Један од примарних циљева Министарства јесте да улаже у изградњу недостајуће инфраструктуре, у индустријске зоне како би створили корисне површине и привлачили инвеститоре и отварали нова радна места. Оно што је за мене важно јесте што ћемо уз изградњу постројења за пречишћавање воде, што се тиче општине Свилајнац, имати вишеструк учинак. Побољшаћемо квалитет и капацитет воде што је јако важно због свих привредних субјеката који већ послују овде. А јако нам је важно и због будућих, да их привучемо да са нама послују. Други ефекат, једнако важан, су грађани ове општине који ће осетити бенефите реализације овог посла у свом свакодневном животу . објаснила је Месаровић.
Месаровић је приликом потписивања уговора истакла да је у питању пројекат вредан 266 милиона динара, од који 210 милиона динара финансира Министарство привреде док је остатак обезбедила Општина Свилајнац.