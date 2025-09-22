ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ЋЕ НАСТАВИТИ ДА ПРУЖА ПОДРШКУ Гојковић посетила Покрајински завод за заштиту споменика културе (ФОТО)
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић посетила је данас Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину, једну од најстаријих установа из области заштите и обнове културног наслеђа у Републици Србији.
Гојковић је том приликом разговарала са директором Завода Владимиром Кубетом o актуелним пројектима овог завода основаног 1951. године.
На састанку је било речи о активностима Завода на заштити и обнови споменика културе, као и о плановима за унапређење услова рада и стручних капацитета установе.
Током посете, Гојковић је обишла Сектор за конзервацију дела ликовне и примењене уметности, Архитектонски и Истраживачки сектор Завода.
Гојковић је истакла важност Завода, у очувању културног наслеђа и нагласила да ће Покрајинска влада наставити да пружа подршку његовом раду.
Директор Кубет упознао је председницу Гојковић са програмом обележавања 75. годишњице од оснивања Завода, који ће бити уприличен следеће године.
Посети је присуствовала покрајинска секретарка за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Александра Ћирић Бошковић.