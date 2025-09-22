clear sky
30°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ЋЕ НАСТАВИТИ ДА ПРУЖА ПОДРШКУ Гојковић посетила Покрајински завод за заштиту споменика културе (ФОТО)

22.09.2025. 17:02 17:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Коментари (0)
Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић посетила је данас Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину, једну од најстаријих установа из области заштите и обнове културног наслеђа у Републици Србији.

Гојковић је том приликом разговарала са директором Завода Владимиром Кубетом o актуелним пројектима овог завода основаног 1951. године.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

На састанку је било речи о активностима Завода на заштити и обнови споменика културе, као и о плановима за унапређење услова рада и стручних капацитета установе.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Током посете, Гојковић је обишла Сектор за конзервацију дела ликовне и примењене уметности, Архитектонски и Истраживачки сектор Завода.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Гојковић је истакла важност Завода, у очувању културног наслеђа и нагласила да ће Покрајинска влада наставити да пружа подршку његовом раду.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Директор Кубет упознао је председницу Гојковић са програмом обележавања 75. годишњице од оснивања Завода, који ће бити уприличен следеће године.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Посети је присуствовала покрајинска секретарка за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Александра Ћирић Бошковић.

Маја Гојковић
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај