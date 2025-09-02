scattered clouds
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ПОДРЖАЋЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У ОПШТИНИ БОСАНСКО ГРАХОВО Циљ опстанак Срба у овој општини

Фото: Покрајинска влада

Потпредседник Покрајинске владе и секратар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Владимир Галић примио је данас начелницу Општине Босанско Грахово Смиљку Радловић са сарадницима.

На састанку је било речи о инвестицијама и пројектима у циљу опстанка српске заједнице у овој општини.

„Покрајинска влада помоћи ће развој општине Босанско Грахово, јер је то значајно за опстанак и живот нашег народа у том месту. Не улазећи у политичке прилике у кантону Босне и Херцеговине, желимо да помогнемо, како би наш народ имао добре услове за живот“, рекао је потпредседник Галић.

Фото: Покрајинска влада

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић, изјавио је да ће се у наредном периоду уз подршку Покрајинске владе реализовати најважнији пројекти за ову локалну самоуправу, а посебан акценат биће на подршци деци и ђацима.

Начелница Радловић је истакла да Босанско Грахово спада у најсиромашније и најнеразвијеније општине у БиХ, те да је сваки вид помоћи и подршке добро дошао. Она је нагласила да општина има значајне потенцијале за развој туризма, с обзиром на природне лепоте које желе да презентују и искористе за напредак локалне заједнице.

Саговорници су се сагласили да је туризам развојна шанса ове општине.

На састанку одржаном у Покрајинској влади разговарано је о обнови родне куће Гаврила Принципа, реконструкцији Дома културе, о уређењу игралишта за децу и прилазу Шаторском језеру и другим пројектима значајним за ову општину.

Састанку у Покрајинској влади присуствовали су и покрајинска секретарка за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Александра Ћирић Бошковић, помоћник покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство Драгица Илић, заменик покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Јелена Добровић Бојановић, председник Привредне коморе Војводине Владимир Гак, директор Фонда за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону Александар Ђедовац.

